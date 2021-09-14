الإطاحة بإرهابيين في الانبار ونينوى أحدهم قاد هجوماً على مركز شرطة

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ارهابيين اثنين وضبط عبوات ناسفة في محافظتي الانبار و نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - متمثلة في شُعبْ استخبارات الفرق الخامسة والسابعة والسادسة عشرة والتي على اثرها تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في الرطبة ب‍الانبار وهو الذي استهدف قواتنا الامنية وقاد الهجوم على مركز شرطة الحرية وسيطرة زنكورة وسرقة الأسلحة في منطقة الخسفة و٥ كيلو قبل التحرير"، مشيرة إلى أنه "تم القبض على الإرهابي الاخر في منطقة النمرود بنينوى".

وبين، أن "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب".

في السياق، أشارت الخلية إلى "ضبط ٦٥ عبوه ناسفة على شكل جلكانات سعة ٢٠ لتر في قضاء عنه ب‍الانبار، حيث قد جرى تسليم الارهابيين الى جهة الطلب، فيما قامت مفارز هندسة للفرقة السابعة بتفجير العبوات موقعياً".