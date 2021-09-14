أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان،، إن "كوادرها سجلت 4400 إصابة جديدة بكورونا، مقابل تماثل 5802 حالة للشفاء، وتسجيل 46 حالة وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى تلقي 130135 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.