المفوضية: سنعلن نتائج الانتخابات الخاصة والعامة بعد ساعات من انتهاء الاقتراع

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، اكتمال كافة الاستعدادات لاجراء الانتخابات في الشهر المقبل، مبينة ان اعلان نتائج الاقتراع العام والخاص ستعلن بعد ساعات من انتهاء عملية الاقتراع.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي ان “القرار القضائي يلزم كافة الاطراف باعلان نتائج الانتخابات العامة والخاصة في يوم واحد أي بعد ساعات من اغلاق صناديق الاقتراع”.

واضافت الغلاي، ان “المفوضية العليا استلمت كافة الاجهزة والاحبار واوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات وستجري في نهاية الشهر الجاري اخر تجربة للانتخابات بحضور موظفي الاقتراع “.

واشارت الى ان “الجهات الرقابية في المفوضية تتابع وترصد كافة الخروقات في الدعايات الانتخابية للمرشحين وقد احالت بعض الحالات الى القضاء لمعاقبتها “.