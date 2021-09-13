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صادقون: خروقات كركوك الاخيرة نتاج امريكي بحت لعرقلة الانتخابات


اعتبرت كتلة صادقون النيابية، الاثنين، إن ما يحدث في كركوك “هو نتاج امريكي لعرقلة الانتخابات او تأجيلها”.

وقال عضو الكتلة سعد السعدي في تصريح صحفي إن ” القوات الامريكية تماطل في الخروج من العراق وتخلق الذرائعة والحجج حتى تبقى داخل العراق ” مبيناً أن ” القوات الامريكية تحاول أثارة الفوضى لتتمكن من تأجيل الانتخابات”.

ولفت الى أن ” الحوار بين الكاظمي وبايدن في واشنطن تضمن خروج القوات الامريكية حسب جدول زمني لكن لم نشاهد جدية الى الان لخروجهم “.

وأشار الى ” فصائل المقاومة اعلنت عن موقفها سابقاً بانها ستزيد هجماتها اذا لم تنفذ القوات الامريكية قرار الشعب والبرلمان “.

يذكر أن البرلمان اعلن قرار خروج القوات الامريكية من العراق في وقت سابق لكن الحكومة والقوات الامريكية تماطل في ذلك

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