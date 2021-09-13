كتلة كردية: نخشى تكرار “خروقات” انتخابات 2018 في كردستان

عبر رئيس كتلة المستقبل النيابية سركوت شمس الدين، الاثنين، عن مخاوفه من تكرار خروقات انتخابات 2018 في إقليم كردستان خلال الانتخابات المقبلة.

وقال شمس الدين في تصريح صحفي إن “القوى السياسية الكردية المناهضة للحزبين الحاكمين تسعى جاهدة لتحقيق الإصلاح المنشود من خلال الانتخابات البرلمانية”.

وأضاف أن “هناك مخاوف من تكرار خروقات انتخابات 2018 من قبل الأحزاب المهيمنة على السلطة داخل إقليم كردستان “.

وأشار إلى أن “الانتخابات البرلمانية السابقة شهدت خروقات كثيرة بل بعضها وصل إلى مصادرة أصوات ناخبينا المطالبين بالإصلاح السياسي داخل الإقليم”.