النائب حامد الموسوي: الشعب دفع الكثير من التضحيات لاجراء الانتخابات

اعتبر عضو مجلس النواب، حامد الموسوي، الاثنين، بان تحديد موعد الانتخابات كلف الجماهير العراقية الكثير ولابد من الدفع باتجاه اجرئها.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي انه” الكثير من التضحيات دفعها الشعب العراقي والدولة للوصول الى الانتخابات المبكرة وبالتالي لابد من الاستمرار باتجاه انجاحها وعدم خذلان المواطن الفقير”.

واضاف، ان” البلد اعطى الكثير من الخسائر في المؤسسات والارواح من اجل احداث تغيير في العملية السياسية وهذا ما تسير عليه الكتل ومكونات تحالف الفتح”.

وأشار الى ان” أي حادث او طارئ يتسبب في تأخر الانتخابات او عرقلتها ولو يوم واحد فلابد من اقناع المواطن العراقي بهذا الامر”.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الحملات المطالبة بالاستمرار في سبيل إقامة الانتخابات في 10 تشرين الأول وعدم اضعاف الإرادة الشعبية.