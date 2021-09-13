برلماني كردي يحذر: استمرار توزيع الرواتب كاملة في كردستان إجراء مؤقت

حذر عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية مسلم عبد الله، الاثنين، من عودة حكومة الإقليم لاستقطاع الرواتب من الموظفين مجدداً.

وقال عبد الله في حديث صحفي إن “الجميع يعلم بأن حكومة الإقليم قد وزعت الرواتب كاملة خلال الأشهر الماضية، بسبب قرب إجراء الانتخابات، ومن آجل كسب أصوات المواطنين”.

وأضاف أن “الحكومة بعد انتهاء الانتخابات، من المتوقع أن تعود للاستقطاع بحجة عدم وجود السيولة المالية الكافية، خاصة في ظل عدم الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على قانون الموازنة”.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان على لسان رئيس حكومتها مسرور بارزاني إلغاء استقطاع الرواتب المفروض على الموظفين منذ أكثر من عام.