الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "كوادرها سجلت 4204 إصابة، مقابل تماثل 6702 حالة للشفاء، وتسجيل 54 حالة وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى "تلقي 126652 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".