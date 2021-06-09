ضبط كميات كبيرة من المخدرات في ميسان

أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الأربعاء، عن ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة عائدة لتاجر مخدرات في قضاء قلعة الصالح.

وقالت المديرية في بيان إن "قوة من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لشرطة ميسان تمكن من ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في قضاء قلعة الصالح والعائدة لأحد تجار المخدرات".

وبينت، أن "ذلك جاء وفق معلومات ادلى بها مواطنون عن تواجد مخدرات في أحد أحياء القضاء اعلاه، وعلى الفور تم تشكيل قوة من قسم المخدرات واقتحام المكان وتم العثور على كمية الحبوب".