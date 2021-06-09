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الاعرجي ويار الله يبحثان تعزيز الأمن والجهد الاستخباراتي


بحث مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ورئيس أركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الأمير يارالله، اليوم الاربعاء، تعزيز الأمن والجهد الاستخباراتي ودعم قدرات الجيش العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، ان "الأعرجي زار مقر وزارة الدفاع والتقى رئيس أركان الجيش، الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري وقائد القوة البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، ومدير الاستخبارات العسكرية".

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز الأمن والجهد الاستخباراتي ودعم قدرات الجيش العراقي، للقيام بمهامه في حفظ الأمن والاستقرار".

 

وأكد الأعرجي بحسب البيان، أن "المرحلة الراهنة تحتاج الى العمل على تنمية قدرات القوات الأمنية ودعم المنظومة العسكرية والأمنية، لإنجاح مهامها في حفظ الأمن وملاحقة الخلايا الإرهابية وضبط الحدود".

كما أشاد الأعرجي، بـ "جهود القوات الأمنية والعسكرية والاستخبارية قادة وضباطا ومنتسبين، مؤكدا أنها تعمل بكل مهنية وانضباط".

 

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الاعرجي ويار الله يبحثان تعزيز الأمن والجهد الاستخباراتي
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