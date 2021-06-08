البرلمان يستعد لاحياء ذكرى ثورة العشرين

يستعد مجلس النواب لعقد مؤتمر كبير لإحياء الذكرى 101 لثورة العشرين الخالدة في الثلاثين من شهر حزيران الحالي.

وقال عضو مجلس النواب مضر الازيرجاوي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” إن “البرلمان وبتبن من لجنة العشائر، سيعقد مؤتمرا كبيرا لإحياء ثورة العشرين في الثلاثين من حزيران الحالي، ولأهمية الحدث التاريخي فأن البرلمان سيعمل على إبرازه بصورة تليق بهذه المناسبة”.

وأضاف الازيرجاوي ، أن “لجنة العشائر النيابية تعمل على تقديم قانون العشائر للقراءة الأولى بمجرد أن يتم الإعلان عن موعد الجلسات”، مبيناً أن “هذا القانون مهم وسيعمل على تنظيم العشائر وعملها من خلال ترتيبها وترتيب أنسابها”.