عاجل : إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بقرار قضائي
الأخبار

البرلمان يستعد لاحياء ذكرى ثورة العشرين


يستعد مجلس النواب لعقد مؤتمر كبير لإحياء الذكرى 101 لثورة العشرين الخالدة في الثلاثين من شهر حزيران الحالي.

وقال عضو مجلس النواب مضر الازيرجاوي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” إن “البرلمان وبتبن من لجنة العشائر، سيعقد مؤتمرا كبيرا لإحياء ثورة العشرين في الثلاثين من حزيران الحالي، ولأهمية الحدث التاريخي فأن البرلمان سيعمل على إبرازه بصورة تليق بهذه المناسبة”.

وأضاف الازيرجاوي ، أن “لجنة العشائر النيابية تعمل على تقديم قانون العشائر للقراءة الأولى بمجرد أن يتم الإعلان عن موعد الجلسات”، مبيناً أن “هذا القانون مهم وسيعمل على تنظيم العشائر وعملها من خلال ترتيبها وترتيب أنسابها”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان يستعد لاحياء ذكرى ثورة العشرين
نائبة تكشف عن مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد
ارتفاع بدراجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في العراق
شرطة بابل تنفي هروب سجناء من "الحلة الاصلاحي"
كمين يطيح بخمسة اشخاص تسللوا من سوريا باتجاه نينوى
تصريح من وزارة الكهرباء بشأن ساعات التجهيز
النزاهة تضبط متهمين حاولا ابتزاز المواطنين في الديوانية والبصرة
بالفيديو ... فضح أكاذيب فائق الشيخ علي حول الانتفاضة الشعبانية في النجف الاشرف
الاطاحة بمتهم اقدم على اغتصاب وقتل "متسولة" في ميسان
النزاهة: ضبط مدير ضريبة وأربعة موظّفين في ميسان على خلفيَّة بلاغات تلقي رشى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ...
الموضوع :
تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!
أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ...
الموضوع :
الامام الخميني يغير بالعالم
كيدر : ههههه. اخزاكم الله من دوله من بين الدول يعني اذا متكدر ون تحررون اراضيكم اغلقو الحدود لم ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
محمود البياتي : كلمة الدونمة تركية وتعني الرجوع أو العودة وهم اسم مشتق من الفعل (دون). وهذا الفعل هو في ...
الموضوع :
من هم الدونمة؟.وما علاقة محمد افندي بها..!
ضياء عبد الرضا طاهر : هذا السفير البريطاني هو يمثل ملكة بريطانيا وكان هنا عمله خباز في مطاعم مكدونلز ثم انتقل الى ...
الموضوع :
التخبط الدبلوماسي للسفير البريطاني في العراق..!
زيد مغير : اريد اسمع تصريح من أخو الدواعش ابن عناد هل لديه إمكانية دبلوماسية او مهنية عسكرية لطرد الأتراك ...
الموضوع :
الحشد يشرفك
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
فيسبوك