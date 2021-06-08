نائبة تكشف عن مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد

قدمت النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي ، الثلاثاء، مقترحا يقضي بتشكيل لجنة من هيئة التقاعد واللجنة المالية والقانونية من أجل وضع مسودة قانون تعديل قانون التقاعد الموحد.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي إن “معالجة الإشكالات الحاصلة حاليا للكثير من المتقاعدين وهذا ما نعمل عليه من خلال إصدار تشريع تعديل قانون التقاعد”.

وأضافت أن “هناك مشاكل عديدة تحتاج إلى تعديل قانون التقاعد لانصاف الاف المتقاعدين”، مشيرة الى ان “التعديل سيرى النور خلال الجاسات القادمة”.

ولفتت الموسوي إلى أن “فقرة السن في قانون التقاعد سبب إشكالية كبيرة عندما تم تحديد العمر الوظيفي”.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن قانون التقاعد المعدل لايطبق بعدالة في العراق، لافتا إلى أن قانون التقاعد يجب ان يشمل كل موظفي العراق بغض النظر عن مناصبهم وانتماءتهم السياسية.