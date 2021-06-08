النزاهة تضبط متهمين حاولا ابتزاز المواطنين في الديوانية والبصرة

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط مُتَّهمينِ اثنين حاولا ابتزاز المواطنين مقابل استحصال مبالغ ماليَّة وإيهامهم بالتعيين في محافظتي الديوانيَّة والبصرة.

وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة أن "فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكن من ضبط (مُبتزٍّ) يدَّعي أنَّ لديه علاقةً بأحد ضُبَّاط الأجهزة الأمنيَّة ويقوم بابتزاز المُواطنين لقاء مبالغ ماليَّةٍ، مقابل وعودٍ كاذبةٍ بإتلاف دعوى".

وأشار البيان إلى، أن "فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة ومن خلال كمينٍ مُحكَمٍ تمكن من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبساً بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المواطنين مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين، مُدَّعياً العمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة".

ولفت البيان الى، انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بنتائج العمليَّتين، وعرضهما على قاضيي التحقيق المُختصّين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، إذ قرَّر قاضي التحقيق المُختصِّ توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية على ذمَّـة التحقيق".

يُشارُ إلى أنَّ رئيس الهيئة كان قد حضَّ على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام.