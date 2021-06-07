الزراعة تحدد أسباب ظهور انفلونزا الطيور في البصرة

حددت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، الأسباب المباشرة لظهور مرض إنفلاونزا الطيور في محافظة البصرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "انتقال مرض انفلاونزا الطيور إلى البصرة يعود الى الطيور المهاجرة التي تأتي من دول العالم الى العراق، بالاضافة الى المواد المهربة التي تدخل بشكل غير قانوني كريش الدجاج او الدجاج الحي المصاب وكذلك الدجاج البياض التركي"، لافتا الى أن "اكثر المواد المهربة دخلت الى محافظة البصرة وهذا يعد سببا بتسجيل اصابات بوباء انفلاونزا الطيور في عدد من مواقع المحافظة".

وأضاف، أن "وزير الزراعة أجرى زيارتين لموقعين في البصرة واطمأن على الوضع كون الإصابات محددة وهنالك تهويل اعلامي غير مبرر أدى إلى قلق المواطن"، مؤكدا أن "هذا المرض لا ينتقل الى الانسان".

ولفت الى أن "البيض والدجاج في الوقت الحالي في امان وليس هناك ما يدعو للقلق وعلى المحافظين أن لا يمنعوا تنقلهما بين المحافظات كون الأمر يؤثر على الوضع الاقتصادي"، موضحا أن "منع انتقال البيض والدجاج يرفع أسعارهما في الاسواق، خاصة وأن العاصمة بغداد تحتاج الى كميات من بيض المائدة".

وأعلنت وزارة الزراعة، امس الأحد، عن احتواء مرض انفلونزا الطيور في البصرة.