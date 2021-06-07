النائب الفتح حامد الموسوي : سنقاضي لجنة "ابو رغيف" على خلفية اعتقال قاسم مصلح

اعلن النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، عن عزم لرفع دعوى قضائية ضد رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف على خلفية اعتقال قاسم مصلح.

و قال الموسوي في حديث لبرنامج بتوقيت العاصمة الذي تعرضه قناة العهد الفضائية ، " سنقاضي لجنة ابو رغيف كما سنقاضي المؤسسات الاعلامية التي روجت لتهم غير صحيحة بشأن اعتقال قاسم مصلح".

و لفت الموسوي الى" لم يلزمنا احدا بالتصويت لبرهم صالح عند اختياره رئيسا للجمهورية، و اللجنة المالية تتهرب من وعودها تجاه المفسوخة عقودهم منالحشد الشعبي".