عاجل : إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بقرار قضائي
الأخبار

النائب الفتح حامد الموسوي : سنقاضي لجنة "ابو رغيف" على خلفية اعتقال قاسم مصلح


اعلن النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، عن عزم لرفع دعوى  قضائية ضد رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف على خلفية اعتقال قاسم مصلح.

و قال الموسوي في حديث لبرنامج بتوقيت العاصمة الذي تعرضه قناة العهد الفضائية ، " سنقاضي لجنة ابو رغيف كما سنقاضي المؤسسات الاعلامية التي روجت لتهم غير صحيحة بشأن اعتقال قاسم مصلح".

و لفت الموسوي الى" لم يلزمنا احدا بالتصويت لبرهم صالح عند اختياره رئيسا للجمهورية، و اللجنة المالية تتهرب من وعودها تجاه المفسوخة عقودهم منالحشد الشعبي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الزراعة تحدد أسباب ظهور انفلونزا الطيور في البصرة
النائب الفتح حامد الموسوي : سنقاضي لجنة "ابو رغيف" على خلفية اعتقال قاسم مصلح
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي سيشهده الوضع العراقي والاقليمي بعد الهزيمة التي تكبدها العدو الصهيوني في غزة؟
الشيخ جلال الدين الصغير : تأزيم الوضع الامني في المنطقة الغربية يخدم اجندة يتم ترتيبها في تلك المنطقة
تعليق جديد من الصحة بشأن الحظر الجزئي
النائب رياض التميمي يدعو العامري للحضور الى ديالى وإنقاذها
إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بقرار قضائي
مجلس الخدمة يوضح بشأن الدرجات الوظيفية
قيادي بالحشد: الامريكان ينقلون الإرهابيين الى وديان التنف والرطبة ونشك بعمالة الحكومة
عشائر ديالى: قدمنا 5 الاف بين شهيد وجريح ولامكان لارهابيي “الهول” في محافظتنا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ...
الموضوع :
تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!
أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ...
الموضوع :
الامام الخميني يغير بالعالم
كيدر : ههههه. اخزاكم الله من دوله من بين الدول يعني اذا متكدر ون تحررون اراضيكم اغلقو الحدود لم ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
محمود البياتي : كلمة الدونمة تركية وتعني الرجوع أو العودة وهم اسم مشتق من الفعل (دون). وهذا الفعل هو في ...
الموضوع :
من هم الدونمة؟.وما علاقة محمد افندي بها..!
ضياء عبد الرضا طاهر : هذا السفير البريطاني هو يمثل ملكة بريطانيا وكان هنا عمله خباز في مطاعم مكدونلز ثم انتقل الى ...
الموضوع :
التخبط الدبلوماسي للسفير البريطاني في العراق..!
زيد مغير : اريد اسمع تصريح من أخو الدواعش ابن عناد هل لديه إمكانية دبلوماسية او مهنية عسكرية لطرد الأتراك ...
الموضوع :
الحشد يشرفك
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
فيسبوك