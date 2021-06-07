عشائر ديالى: قدمنا 5 الاف بين شهيد وجريح ولامكان لارهابيي “الهول” في محافظتنا

اكدت شخصيات عشائرية في ديالى، الاثنين، بانه لامكان لعوائل مخيم الهول في المحافظة.

وقال احمد التميمي احد وجهاء العشائر في ديالى خلال حديث لـ/ المعلومة/،ان” عودة عوائل مخيم الهول السوري للعراق مرفوض شعبيا خاصة وانها عوائل قادة الارهاب والقتل واستباحة المحرمات مؤكدا بان اي محاولة لاعادة جزء من تلك العوائل لديالى ستواجه برفض كبير من كل المكونات”.

واضاف، ان “عشائر ديالى لديها قرار مؤحد بمنع عود ة من تلخطت ايديهم بدماء الابرياء مؤكدا بان القرار ياتي انتصار لذوي الضحايا”.

اما قصي العبيدي “شخصية عشائرية” فقد اشار الى ان” ديالى قدمت خلال معارك التحرير وما تلاها من هجمات داعشية ارهابية اكثر من 5 الاف شهيد وجريح مؤكدا بان هذه الدماء تستحق منا وقفة مشرفة في رفض عودة من كانوا وراء خراب البيوت وقتل الابرياء وتدمير المدن الامنة”.

واضاف العبيدي،ان” هناك سخط شعبي في ديالى وبقية المحافظات من قرار عودة الارهابيين الى الموصل مؤكدا بان مايحدث هي مؤامرة واضحة المعالم لاعادة سيناريو فوضى حزيران “.

وترفض نخب مجتمعية وعشائرية في العراق قرار عودة عوائل مخيم الهول السوري الى الموصل”