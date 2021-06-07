إحباط 5 عمليات ابتزاز الكتروني في ثلاث محافظات

أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، احباط ٥ عمليات ابتزاز الكتروني في ثلاث محافظات.

وذكر اعلام الشرطة في بيان أن "مفارز الشرطة المجتمعية أوقفت (5) عمليات ابتزاز الكتروني تعرضت لها نساء وفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص في ثلاث محافظات عراقية".

وأضاف البيان، أن "المفارز تمكنت من احباط، عملية ابتزاز الكتروني في محافظة الأنبار وواحدة في محافظة ذي قار وأخرى في كركوك".

واشار الى أن "المجتمعية أتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، كما قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات النساء والفتيات".