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توعد القتلة.. جهاز المخابرات يصدر بياناً بعد اغتيال أحد ضباطه


نعى جهاز المخابرات العراقي، اليوم الاثنين، اغتيال أحد ضباطه في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان إنه "بمزيد من الثبات والإصرار على مواصلة العطاء ينعى جهاز المخابرات الوطني العراقي الشهيد العقيد نبراس فرمان شعبان الذي طالته أيادي الحقد بعملية جبانة غادرة هذا اليوم، في محاولة يائسة لثني الجهاز عن اداء واجبه الوطني".

وأضاف البيان "لقد كان الفقيد رحمه الله تعالى مثالاً يُحتذى به في التفاني والاخلاص لخدمة وطنه وشعبه، وكان له الدور الأبرز في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة على امتداد سنوات خدمته".

وأكد الجهاز، أن "دم الشهيد سيكون مناراً للاقتصاص من القتلة المجرمين الذين يحاولون سلب ارادة الدولة واضعاف همة ابنائها"، مردفاً "نعاهد الشعب العراقي بأن هذه الجرائم لا تزيد ابنائكم في الجهاز الا اصرارا على المضي قدماً في ملاحقة اعداء العراق حتى تحقيق النصر الناجز".

وصباح اليوم، أفاد مصدر أمني، باغتيال ضابط برتبة عقيد شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر  إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه ضابط برتبة عقيد في جهاز المخابرات ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد".

واشار المصدر الى، ان "الحادث اسفر عن مقتل الضابط في الحال".

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