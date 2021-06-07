القبض على عصابة لـ"بيع" الفتيات القاصرات في بغداد

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على عصابة للاتجار بالبشر وضبط 100 ألف دولار مزيف بحوزتهم في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان أن "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ قسم الاتجار بالبشر الكرخ، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم الاتجار بالبشر وبيع العملة المزيفة".

واضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود عصابة تقوم ببيع الفتيات القاصرات الى (كردستان)، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل لمراقبة المتهمين وبعد التحري وجمع المعلومات تبين تورط العصابة بعمليات بيع العملة المزيفة من فئة (50) دولار وترويجها في أسواقنا المحلية".

ولفت الى انه "تم نصب كمين محكم والقبض على المتهمين بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم مبلغ مالي قدره (100) ألف دولار أمريكي مزيف".

واشار البيان الى، أن "المتهمين دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة(٥٢) من قانون البنك المركزي العراقي لينالوا جزائهم العادل".