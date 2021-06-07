الامن التركي يعتقل احد مرتكبي مجزرة سبايكر في احدى المدن التركية

افادت مصادر صحفية ان قوات الامن التركية اعتقلت احد مرتكبي مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها اكثر من 1700 طالب كلية عسكرية في محافظة صلاح الدين
واوضحت المصادر ان الامن التركي اعتقل الارهابي"أركان طه أحمد" أحد مرتكبي مجزرة "سبايكر" بالعراق في مدينة بولو التركية
وتابعت المصادر ان الارهابي قيد الاعتقال في احد مراكز الشرطة ولم تتمكن هذه المصادر من معرفة ما اذا كان الجانب التركي سيسلمه الى العراق ام يحاكم في تركيا
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