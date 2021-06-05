قيادي بالفتح: ارادة أميركية تقف وراء اعادة تدوير عوائل داعش

اكد القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، السبت، وجود ارادة امريكية تقف وراء اعادة تدوير عوائل تنظيم داعش الاجرامي في العراق.

وقال السعدي في تصريح صحفي ان” قرار اعادة العشرات من عوائل تنظيم داعش الارهابي من مخيم الهول السوري الى مخيم قرب الموصل جاء بارادة امريكية التي امليت على الحكومة لدفعها لاعطاء الضوء اخضر لاعادتهم”.

واضاف السعدي،ان” مايحدث حاليا يدلل على وجود ارادة امريكية لاعادة تدوير عوائل تنظيم داعش الارهابي في العراق وهذا الامر يشكل خطر حقيقي ومباشر على الامن القومي في البلاد خاصة وان العوائل تؤمن بفكر التنظيم المتطرف وتعتبره ايجابي بالنسبة لنا ما يجعل وجود في اي منطقة في العراق خطر على المجتمع”

واشار الى ان” تداعيات امنية تضرب امن العراق ستكون الحكومة هي المسؤولة ن نقل تلك العوائل سيدفع الى المزيد من الخروقات الامنية”.