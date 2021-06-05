بالوثيقة: التربية تنشر آلية اشتراك طلبة الصفوف المنتهية في الامتحانات الوزارية

نشرت وزارة التربية، اليوم السبت، آليات اشتراك طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بالامتحانات العامة (الوزارية) للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

ووفقا لوثيقة صادر من الوزارة وموجه إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، فانه "يحق للطالب في الصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بفروعه الاشتراك في الامتحانات العامة الوزارية للعام الدراسي (2021 / 2021)، اذا كان ناجحا في جميع الدروس او اذا كان راسبا في درس او اثنين او بثلاث دروس بعد اضافة 10 درجات (درجات القرار) إلى معدل السعي السنوي".

وتحتسب درجات السعي السنوي كما موضح اعلاه: