وكالة الاستخبارات: الإطاحة بـ12 داعشيا في ديالى

تمكنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، من الإطاحة بـ(١٢) ارهابيا ينتمون لداعش في محافظة ديالى.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان انه "من خلال العمليات الاستباقية بمحافظة ديالى للقصاص من العناصر الارهابية وتجفيف منابعهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على (١٢) ارهابيا بمناطق متفرقة بمحافظة ديالى".

واضاف البيان أن "الارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية، كانوا يعملون بما يسمى كتائب ثورة العشرين والمفارز الامنية والمعسكرات العامة بصفة مقاتلين وعناصر اسناد".

واشار الى انه "من خلال التحقيقات معهم اعترفوا أنهم اشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية و المواطنين". ولفت البيان الى، أن "الارهابيين تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا."