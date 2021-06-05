قيادي بالحشد: حكومة الكاظمي تترك مئات السبايا في مخيم الهول وتعيد الخطر للموصل

اكد امر تشكيلات الحشد الشعبي بقضاء سنجار، محمود الاعرجي، السبت، ان الحكومة تحاول إعادة الخطر الى العراق بعد ابعاده.

وقال الاعرجي، في تصريح صحفي، انه” توجد في مخيمات داعش وتحديدا مخيم الهول مئات السبايا من الأطفال والنساء دون ان تلتفت الحكومة لأمرهم بينما تحاول إعادة عوائل العناصر الإرهابية الخطيرة الى الموصل”.

وأضاف، ان” محاولة الحكومة بإعادة عوائل العناصر التي دمرت المدينة بتراثها وحضارتها وبناها التحتية وتترك الضحايا خيار ثانوي وهم ما يزالون تحت قبضة الإرهاب التكفيري”.

وأشار الى ان” الحكومة ترتكب اخطر خطأ لاحتوائها هذه العوائل التي تظهر على شاشات التلفاز عبارة عن فكر دموي نسوة وأطفال يتوعدون الناس بالقتل والذبح”.