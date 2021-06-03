الأخبار

موقع عالمي ينشر السيرة الذاتية للسيد السيستاني ويشيد بمواقفه الوطنية والإنسانية.


نشر موقع "وورلد ريليجس نيوز" العالمي المتخصص بشؤون الأديان والطوائف، مقالاً مفصّلاً عن حياة ومواقف المرجع الديني الأعلى في العراق، سماحة السيد علي الحسيني السيستاني "دام ظلّه الوارف".

وقال الموقع في مقاله المعنوّن بـ "السيرة الذاتية: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني"، إن "هذا العمل يعدّ الثاني من نوعه في سلسلة مقالات عن كبار القادة الدينيين في عصرنا الحالي"،

مؤكداً إن "الهدف الذي سعى اليه البابا فرنسيس مؤخراً في رحلته (التاريخية) إلى العراق، مسقط رأس الجد الأكبر للمسلمين والمسيحيين واليهود، نبي الله إبراهيم (عليه السلام)، هو تحسين العلاقات مع المسلمين عبر زيارة مدينة النجف الأشرف، ولقاء آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، رجل الدين المؤثر والمعتدل" حسب وصف كاتب المقال "سام فيلد".

وأضاف المقال أنه "إلى جانب التداعيات الدينية الهائلة للإجتماع غير المسبوق بين زعيم الـ 1.2 مليار من الروم الكاثوليك في العالم، والقائد الروحي لملايين الشيعة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، كان هناك سبب آخر جعل زيارة البابا تستحوذ على الخيال الشعبي، ألا وهي شهرة السيستاني البالغ من العمر (90) عاماً بكونه رمز خاص، معروف بأسلوبه المتواضع في الحياة، وتفانيه العميق في التعلم، حيث وُلِد هذا الرمز ونشأ في إيران، إلا أنه عاش لعقود في منزل مستأجر في شارع ضيق الى جوار مرقد الإمام علي (عليه السلام)، أحد أكثر المواقع الشيعية قدسية".

وأشار "فيلد" الى أنه "لدى وصول البابا فرنسيس، والأصغر من السيستاني بست سنوات، في سيارة مرسيدس مضادة للرصاص، وعلى بعد بضعة ياردات من منزل رجل الدين المضيف، حصل الباب على (شرف نادر) وهو وقوف السيستاني لتحيته عند باب غرفته المفروشة بالقليل من الأثاث"، مضيفاً أنه "بغضّ النظر عن تواضع السيستاني، فقد أشارت لفتة إحترام من جانبه في الإستعداد لمساعدة فرانسيس على تحقيق هدف رئيسي له، وهو حماية الأقلية المسيحية في العراق، والتي عانت من إضطهاد شديد في السنوات الأخيرة على أيدي إرهابيي داعش، وهو الإحساس الذي لا يعد غريباً عن السيستاني بصفته شيعياً شهدت طائفته ذات الأغلبية السكانية في العراق، الإضطهاد نفسه تحت سلطة الحكم الإستبدادي لنظام صدام حسين".

وتابع الموقع الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، أنه "على الرغم من الظلم الواقع على شيعة العراق، فإن أحد أعظم إنجازات السيستاني كان منع أبناء طائفته من الانتقام للهجمات التي شنها (المتطرفون السنّة)، والتي ظهرت بشكل خاص في أعقاب إحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة عام 2003"، واصفاً هذا الفعل بـ "مقياس لحكمة السيستاني وفطنة سياسية جعلت الشيعة في بلاده يستجيبون إلى حد كبير لتحذيراته من الوقوع في فخ الصراع الطائفي، فضلاً عن نصحه لأتباعه، بالسعي لإدارة الدولة عبر الوسائل الديمقراطية ، وبالتالي إقامة حكم الأغلبية سلمياً في منطقة تعج بالطغاة والديكتاتوريين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإعلام الأمني تؤكد انفجار "جسم غريب" في الكاظمية
بالوثيقة.. طلب استجواب لرئيس هيئة الاستثمار
قتيلان و14 مصاباً بانفجار قنينة غاز داخل مطعم في الكاظمية شمالي بغداد
موقع عالمي ينشر السيرة الذاتية للسيد السيستاني ويشيد بمواقفه الوطنية والإنسانية.
الإعلام الأمني: قتل إرهابي وتدمير أوكار لداعش في صلاح الدين
البلداوي: دول العالم رفضت استقبال عوائل “الهول” والعراق تورط بهذا الملف
#الكاظمي_يعيد_داعش.. يتصدر الترند على “تويتر”
المطلبي: تخبطات الكاظمي السياسية أثرت بالوضع الأمني في جميع المحافظات
قيادي إيزيدي: عودة عوائل داعش تمت بضغط أمريكي خضع له الكاظمي
الشيخ جلال الدين الصغير : من هو المسؤول الحقيقي عن التفريط بهيبة الدولة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
أسامه غالب حسين : سلامتك يااا سيد المقاومه الأسلاميه ... الله العلي العظيم يحفظكم و يدفع عنكم كل وباء و كل ...
الموضوع :
"حزب الله" يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية
أسامه غالب حسين : سرسريه ...
الموضوع :
بالفيديو .... حرامي يفضح حرامي ..... فائق الشيخ علي : سعد البزاز تموله اربع دول
علي العراقي : ماشاءالله ولا اله الا الله .. افحمتنا بمنطقك الرائع الذكي ولساك المعسول .. احسست انني في فيلم ...
الموضوع :
أكاذيب مرضعة النبي ونذر الذبح..نبي طاهر من عائلة نجسة..!
أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
الموضوع :
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
فيسبوك