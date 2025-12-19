سفارة العراق في واشنطن: تفويض محاربة الإرهاب لا يزال سارياً

علقت السفارة العراقية بواشنطن، اليوم الجمعة، على قرار إنهاء استخدام القوة العسكرية ضد العراق، مؤكدة أن تفويض محاربة الإرهاب لا يزال سارياً، حيث ذكر بيان للسفارة نشرته الوكالة الرسمية، "بمصادقةِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، أنهى بصورةٍ نهائية تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002".

كما أضاف البيان: "تجاوز إرث الحرب، ولكن في نفس الوقت هناك تفويض خاص لمحاربة الإرهاب ما زال ساري المفعول".