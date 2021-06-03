البلداوي: دول العالم رفضت استقبال عوائل “الهول” والعراق تورط بهذا الملف

اكد عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، الخميس، بان كل دول العالم رفضت استقبال عوائل مخيم الهول السوري رغم وجود رعاياها بينهم.

وقال البلداوي في حديث صحفي ان “امريكا والدول الاوربية وغيرها تمتلك امكانيات كبيرة في التاهيل النفسي والاجتماعي من خلال خبراء ومراكز متخصصة بالاضافة ال امكانيات وجود مخيمات لاستقبال عوائل مخيم الهول السوري من رعاياها لكنها رفضت اي خطوة بهذا الاتجاه لانه تدرك خطورته على امنها الداخلي في انها ستنقل بذور تطرف الى اراضيها”.

واضاف، ان “امريكا وغيرها من الدول مارست ضغوط قوية من اجل نقل جزء من عوائل مخيم الهول الى الموصل رغم ان الجميع يدرك بانهم يمثلون قنبلة بشرية موقوتة لتحقيق غايات واجندة متعددة لافتا الى ان العديد من المخيمات التي اغلقت في السابق في البلاد والتي كانت تضم اسر مرتبطة بداعش الارهابي وعادت الى بعض المناطق المحررة ارتفعت وتيرة الهجمات الاجرامية نوعا وعددا والشواهد كثيرة”.

واشار الى ان “من قرر عودة عوائل مخيم الهول للموصل عليه تحمل مسؤولية التداعيات المرافقة والتي نرى باها ستؤدي الى الاضرار بالاستقرار والامان”.

وتسبب عودة عوائل مخيم الهول الى اطراف الموصل قبل ايام في موجة غضب شعبية في المحافظات العراقية”