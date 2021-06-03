قيادي إيزيدي: عودة عوائل داعش تمت بضغط أمريكي خضع له الكاظمي

أكد القيادي في التحالف الإيزيدي فهد مراد، الخميس، أن قرار إعادة عوائل داعش الإرهابي، من مخيم الهول السوري هدفه ضرب الحشد الشعبي.

وقال مراد في حديث صحفي إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خضع للضغوط الأمريكية من آجل استمراره بمنصب رئاسة الوزراء وتنفيذ المخطط الأمريكي”.

وأضاف أن “أمريكا تريد إعادة داعش للواجهة وإضعاف الحشد الشعبي، وإشغالة بمعارك مع الإرهاب، والحكومة نفذت المخطط الدولي، دون أي نظر لما سيشكله هذا الموضوع من خطر كبير على الوضع الأمني”.

ولاقى موضوع إعادة عوائل داعش الارهابي من مخيم الهول السوري إلى نينوى اعتراضات شعبية وسياسية كبيرة، وسط اتهام رئيس الحكومة بالتواطئ مع الامريكان في هذا الملف