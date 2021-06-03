الإسلامي الكردستاني: اصحاب القرار السياسي لهم اجندة بقضية عودة عوائل العناصر الارهابية

اكد الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الخميس، عدم استبعاد استخدام قضية مخيم الهول وعودة العوائل للموصل كورقة انتخابية.

وقال عضو الاتحاد، مثنى امين، في تصريح صحفي ان” اصحاب القرار في الحكومة قطعا لديهم اجندة بقضية اعادة عوائل العناصر الارهابية الى محافظة نينوى”.

واضاف، انه” لا نستبعد ان تكون الاجندة الانتخابية ضمن مخططاتهم في قضية إعادة عوائل العناصر الإرهابية من سوريا الى محافظة الموصل وإعادة دمجهم في المجتمع”.

واشار الى ضرورة ان” تضمن الحكومة قبل دمجهم ان لا يعودوا لنفس الفعل الاجرامي الذي كانوا عليه من قبل ايام سيطرة التنظيم الإرهابية على المحافظة”.

يذكر ان الحكومة ترفض رفضا قاطعا ايقاف هذه العملية او منع استقبالهم ما يثير الشكوك بشأن مخطط حكومة الكاظمي في المرحلة المقبلة.