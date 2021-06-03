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شيوخ تلعفر: الكاظمي نفذ مؤامرة لإعادة عناصر داعش


أكد مجموعة من شيوخ قضاء تلعفر الواقع بمحافظة نينوى، الخميس، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعمد إعادة عناصر داعش من مخيم الهول تنفيذ لرغبة أمريكية.

وقال عضو مجلس شيوخ وأعيان تلعفر رفعت البياتي في تصريح صحفي إن “أمريكا تريد إعادة داعش للواجهة مرة أخرى، من آجل زعزعة استقرار المدن العراقية، ومن سيتصدى لهم هو الحشد الشعبي”.

وأضاف البياتي، أنه “بهذه الحالة سيدخل الحشد بمواجهة مع عناصر داعش الإرهابي وبالتالي ستنشغل فصائل المقاومة عن المطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي تتحقق رغبة واشنطن بالبقاء أطول مدة وأيضا ضرب الحشد الذي يشكل مصدر الخطر الأكبر الرافض للوجود الأمريكي”.

وأشار إلى أن “الكاظمي كان أداة لتنفيذ هذا المخطط عبر إعادة عناصر داعش، وتبني الموضوع على أنه إنساني، في حين يعلم الجميع بأن هؤلاء سيكونون الخطر الأكبر على أمن نينوى وباقي مناطق العراق”

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