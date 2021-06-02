الأمن النيابية تدعو لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الدواعش لتقطيع اوصال “الجدعة”

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي، الأربعاء، إلى تنفيذ احكاك الاعدام الصادرة بحق الدواعش بدلا من بقائهم في السجون العراقية، عادا ذلك بمثابة تقطيع لاوصال مخيم الجدعة.

وقال تقي في تصريح صحفي، إن “إنزال القصاص العادل بحق الارهابيين المحكومين بالإعدام والذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية يمثل، اليوم، ضرورة قصوى”.

وأضاف أن “بقاء الدواعش في السجون العراقية ومخيم الجدعة يشكلان خطرا على الأمن”، لافتا إلى أن “الحل الوحيد هو إعدام الارهابيين لتقطيع أوصال مخيم الجدعة”.

وكانت منظمة ديالى لحقوق الانسان اتهمت، امس الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بزرع قنابل مؤقوتة في المجتمع العراقي عبر ادخال عوائل داعش من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة جنوب الموصل.