قوات سهل نينوى: على الحكومة منع عودة عوائل داعش لقرب الانتخابات

استنكرت قوات سهل نينوى، الأربعاء، إصرار الحكومة على إعادة عوائل العناصر الإرهابية الى محافظة الموصل حاليا.

وقال قائد القوات، حميد الياسري، في تصريح صحفي انه” بالنظر لخطر تلك العوائل والمخاوف الناجمة عن عودتهم الى المحافظة وما يحملون من فكر إرهابي ودموي فان أبناء المحافظة يرفضون ذلك”.

وأضاف، الياسري، انه” في الوقت الذي تتمتع محافظة نينوى بدرجة عالية من الأمان فان عودة العوائل اليها قد تخلق مشاكل امنية دون إعادة تأهيلهم بشكل كامل”.

وأشار الى ان” على الحكومة منع إعادة هذه العوائل لقرب الانتخابات التي تتطلب اهم شرط وهو الأمان والاستقرار”.

يشار الى ان اغلب ممثلي المكونات في الحكومة الاتحادية رافضة لقرار الحكومة باعادة عوائل العناصر الإرهابية الى البلاد لامرين الأول يتعلق بخطر الفكر الذي تحملة والثاني وضع البلاد ومؤسساتها التي ليس لديها القدرة على إعادة تصحيح فكرهم.