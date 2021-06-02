كتلة بيارق الخير النيابية :عودة عوائل “الهول” خطوة مثيرة للقلق تستدعي توضيحا

اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الاربعاء، أن عودة عوائل مخيم الهول تستدعي موقف حكومي يكشف عن الاسباب.

وقال الخالدي في تصريح لـ/ المعلومة/، “اننا ندرك خطوة ملف عوائل مخيم الهول السوري خاصة وان جزء كبير منها متاثر بالفكر المتطرف”، مبينا ان “قرار عودة جزء من تلك العوائل الى مخيم الجدعة في الموصل تستدعي موقف حكومي يكشف عن الاسباب التي دفعته لهذه الخطورة التي اثارت الراي العام ودفعته للقلق”.

واضاف الخالدي،ان” اعادة عوائل مخيم الهول مثيرة للقلق ونخشى ان تؤدي الى تؤترات سلبية في مجتمعات المناطق المحررة”، لافتا الى “ضرورة مراعاة الحساسية والسعي لبيان خطورة الملف وهل بالامكان اصلاح وضع تلك الاسر التي بعضها يصرح علنا بانه يحمل افكار متطرفة”

واشار الى ان” اهم شي لدينا استقرار المدن المحررة وعدم دخولها في متاهات الازمات خاصة وان الالاف من الاسر دفعت ثمن باهض بسبب الارهاب”.

وكانت الحكومة نقلت قبل ايام العشرات من عوائل مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة غرب الموصل في خطوة اثارت قلق الراي العام.