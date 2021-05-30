الصحة تطمئن العراقيين بشأن عدوى الفطر الأسود

طمأنت وزارة الصحة ، اليوم الأحد، العراقيين بشأن عدوى الفطر الأسود التي أشارت تقارير إلى انتقالها لمصابين بفيروس كورونا.

وقال مدير دائرة الصحة العامة عبد الأمير الحلفي : إن "الفطر الأسود مرض نادر جداً يصيب عديمي المناعة ولا علاقة له بفيروس كورونا"، مبيناً أنه "يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة".

وأضاف أن "سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة"، مشيراً إلى أن "العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند".