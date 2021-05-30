ايقاف أفراد أمن تلفظوا بكلمات "غير لائقة" على جسر الجادرية في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن ايقاف أفراد دورية أمنية ظهروا في مقطع فيديو وهم يتلفظون بكلمات وصفت بأنها "غير لائقة" على جسر الجادرية بالعاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر فيه عناصر من القوات الأمنية وهم يتلفظون بكلمات غير لائقة بهم كعناصر في الأجهزة الأمنية من خلال جهاز النداء الخاص بالدورية مع مجاميع من الشباب على جسر الجادرية ببغداد.

وتابعت قائلة، "عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه العناصر من قبل الأجهزة الأمنية المختصة"، مشيرة إلى "ايداعهم التوقيف لإكمال التحقيق معهم".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر أفراداً من دورية النجدة العراقية وهم يتجولون بسيارة النجدة مستخدمين جهاز النداء الخاص ويسمحون لبعض الاشخاص المتواجدين على الجسر بشرب الخمر.