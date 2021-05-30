خبير امني: اميركا استهدفت قيادات الحشد بهدف اعادة احياء الارهاب

رأى الخبير الامني علي الوائلي، الاحد، ان استهداف قيادات الحشد الشعبي بين الحين والاخر تقف خلفه مخططات اميركية تهدف الى اعادة احياء الارهاب من جديد، خصوصا في المناطق التي نشط فيها عام 2014.

وقال الوائلي في تصريح صحفي ان “واشنطن نجحت في مخطط ادخال الارهابيين الى مخيم الجدعة بمحافظة نينوى بعد نقلهم من مخيم الهول السوري، مايؤكد رغبة اميركا باعادة العمليات الارهابية من جديد داخل العراق”.

واضاف ان “القوات الامنية مطالبة بمزيد من العمليات العسكرية وكذلك تطوير خططها ووسائلها التقنية لرصد اي تحركات ارهابية وخصوصا في المناطق الساخنة”.

ولفت الوائلي الى ان التحركات الاخيرة لاستهداف بعض قيادات الحشد الشعبي تقف خلفها مخططات اميركية تهدف الى فتح جبهة الانبار وافراغ الساحة امام داعش الارهابي من اجل الدخول مجددا الى هذه المحافظة واعادة نشاطه من جديد”.