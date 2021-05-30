الكشف عن مخطط زعزعة أمن كربلاء عبر اعتقال قيادات الحشد الشعبي

حذر نائب قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي أحمد نصر الله، الاحد، من وجود استهداف مباشر لزعزعة الامن في كربلاء عبر اعتقال القيادات في الحشد الشعبي، فيما أكد أن القائد بالحشد الشعبي قاسم مصلح متواجد حاليا لدى امن الحشد الشعبي.

وقال نصر الله في حوار إن “القائد بالحشد الشعبي قاسم مصلح متواجد حاليا لدى امن الحشد الشعبي”، مبينا أن “طريقة اعتقال القائد مصلح غير قانونية وغير صحيحة”.

وأضاف أنه “تم تعذيب السائق الذي كان برفقة القائد قاسم مصلح”، لافتا إلى أن “القيادي قاسم مصلح وقف دائما بوجه التحركات الأميركية المشبوهة”.

وفي سياق متصل حذر نصر الله من “وجود استهداف مباشر لزعزعة الامن في كربلاء عبر اعتقال القيادات في الحشد الشعبي”.