“بدر” تطالب وزير الدفاع بـ”اعتذار رسمي” وتدعو الفياض لـ”رد قوي”

طالبت منظمة بدر , الاحد , وزير الدفاع جمعة عناد بتقديم اعتذاره للشعب العراقي لما صدر منه من إساءة للحشد الشعبي وبعكسه سوف نشكك بوطنيته , فيما دعت رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الى “رد قوي” على الإساءة التي صدرت من وزير الدفاع جمعة عناد .

وقال القيادي بالمنظمة محمد مهدي البياتي في تصريح صحفي, ان ” تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد تمثل تجاوزا على قيمة وهيبة الحشد الشعبي الذي سطر البطولات في دحر داعش وكان هو بنفسه عندما كان قائدا لاحدى الفرق بالجيش العراقي لن اتحرك الا مع قوات الحشد الشعبي”، عادا “تصريحاته تناغما مع المحيط الذي يكن العداء للحشد وفي مقدمتهم الجانب الأمريكي ” .

وطالب البياتي وزير الدفاع بـ”تقديم اعتذاره للشعب العراقي لما صدر منه من إساءة للحشد الشعبي وبطولاته الوطنية وبعكسه سوف نشكك بوطنيته”،

داعيا في نفس الوقت رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الى “اتخاذ رد قوي على الإساءة التي صدرت من وزير الدفاع جمعة عناد ” .

وكان وزير الدفاع جمعة عناد ادلى، امس السبت، بتصريحات وصفت بـ”الاستفزازية” والتحريضية، حيث تنكر فيها لجهود قوات الحشد الشعبي في تحرير المناطق التي سيطر عليها “ داعش” وذلك في تناقض واضح لتصريحاته السابقة.