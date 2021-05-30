العصائب: وزير الدفاع أصبح ضمن المشروع الأمريكي ضد العراق

اتهم عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق سعد السعدي، الاحد، وزير الدفاع جمعة عناد، بالاندماج في المشروع الأمريكي الرامي الى إشاعة الفوضى في العراق خلال المدة المقبلة.

وقال السعدي في تصريح صحفي إن “تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد، عبارة عن تخرصات بعيدة عن الحقيقة، وهي إساءة لجهود الحشد الشعبي صاحب الانتصار الحقيقي بعدما عجزت كل الجهات عن مواجهة داعش”.

وأضاف، أنه “لا احد يستطيع النيل من انتصارات الحشد الشعبي، وكان الأجدر بوزير الدفاع، أن يتخذ خطوات فعلية ضد الوجود الأجنبي الذي تسبب بالكثير من الأزمات التي أدخلت العراق في انفاق مظلمة سياسية وامنية واقتصادية”.

واعتبر أن “الوزير يدور في فلك المشروع الأمريكي الرامي، إلى تأجيج الاوضاع الداخلية وإلغاء الانتخابات والذهاب نحو حكومة طوارئ “.

وكان وزير الدفاع جمعة عناد ادلى، امس السبت، بتصريحات وصفت بـ”الاستفزازية” والتحريضية، حيث تنكر فيها لجهود قوات الحشد الشعبي في تحرير المناطق التي سيطر عليها “ داعش” وذلك في تناقض واضح لتصريحاته السابقة.