الأخبار

العصائب: وزير الدفاع أصبح ضمن المشروع الأمريكي ضد العراق


اتهم عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق سعد السعدي، الاحد، وزير الدفاع جمعة عناد، بالاندماج في المشروع الأمريكي الرامي الى إشاعة الفوضى في العراق خلال المدة المقبلة.

وقال السعدي في تصريح صحفي إن “تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد، عبارة عن تخرصات بعيدة عن الحقيقة، وهي إساءة لجهود الحشد الشعبي صاحب الانتصار الحقيقي بعدما عجزت كل الجهات عن مواجهة داعش”.

وأضاف، أنه “لا احد يستطيع النيل من انتصارات الحشد الشعبي، وكان الأجدر بوزير الدفاع، أن يتخذ خطوات فعلية ضد الوجود الأجنبي الذي تسبب بالكثير من الأزمات التي أدخلت العراق في انفاق مظلمة سياسية وامنية واقتصادية”.

واعتبر أن “الوزير يدور في فلك المشروع الأمريكي الرامي، إلى تأجيج الاوضاع الداخلية وإلغاء الانتخابات والذهاب نحو حكومة طوارئ “.

وكان وزير الدفاع جمعة عناد ادلى، امس السبت، بتصريحات وصفت بـ”الاستفزازية” والتحريضية، حيث تنكر فيها لجهود قوات الحشد الشعبي في تحرير المناطق التي سيطر عليها “ داعش” وذلك في تناقض واضح لتصريحاته السابقة. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايقاف أفراد أمن تلفظوا بكلمات "غير لائقة" على جسر الجادرية في بغداد
خبير امني: اميركا استهدفت قيادات الحشد بهدف اعادة احياء الارهاب
الشرطة توضح بشأن فيديو لمجموعة مسلحة في البصرة
النائب فاضل الفتلاوي :امريكا تسعى لاضعاف الحشد الشعبي باستهداف قادته
الكشف عن مخطط زعزعة أمن كربلاء عبر اعتقال قيادات الحشد الشعبي
النائب عامر الفايز : تحضيرات الانتخابات اكتملت وجهات تبحث عن ذرائع لتأجيلها
“بدر” تطالب وزير الدفاع بـ”اعتذار رسمي” وتدعو الفياض لـ”رد قوي”
الأمن النيابية: الكاظمي يتحمل مسؤولية اي تداعيات بشأن مخيم الهول
الأمن يفكك شبكة لتزوير اللوحات المرورية في ديالى
السياسي المستقل علي اوغلو : بغداد كادت تسقط لولا تضحيات الحشد الشعبي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أسامه غالب حسين : سلامتك يااا سيد المقاومه الأسلاميه ... الله العلي العظيم يحفظكم و يدفع عنكم كل وباء و كل ...
الموضوع :
"حزب الله" يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية
أسامه غالب حسين : سرسريه ...
الموضوع :
بالفيديو .... حرامي يفضح حرامي ..... فائق الشيخ علي : سعد البزاز تموله اربع دول
علي العراقي : ماشاءالله ولا اله الا الله .. افحمتنا بمنطقك الرائع الذكي ولساك المعسول .. احسست انني في فيلم ...
الموضوع :
أكاذيب مرضعة النبي ونذر الذبح..نبي طاهر من عائلة نجسة..!
أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
الموضوع :
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
زيد مغير : ابن مشتت لا يستطيع حل الحشد حسب ما أمر به من حكام ال سعود وال زايد فاراد ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
ابو محمدعقيل : والحل شنو شيوخنا وسادتنا الاعزاء شعبنا الابي الى متى السكوت على الاستفزازات والاستهانات بمقدرات الشيعه بالخصوص الى ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
زيد مغير : ان الأوان ان يطلع ابن مشتت بالجلاليق. هدان خنيث خبيث. . ...
الموضوع :
الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي
فيسبوك