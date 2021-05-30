الكناني: عناد وقواته كانوا يسيرون خلف الحشد في معارك التحرير

اكد عضو تحالف الفتح، النائب، احمد الكناني، الاحد، ان قوات الحشد الشعبي لها الدور المحوري في عمليات التحرير، منتقدا تصريحات وزير الدفاع جمعة عناد بخصوص قيادات الحشد.

وقال الكناني، في تصريح صحفي انه” ليس من المنطق ان يتحدث وزير الدفاع الذي كان قائدا في معارك التحرير وكان يرى سير القوات الأمنية خلف الحشد الشعبي بجميع محاور المعارك ضد داعش الإرهابي”.

وأضاف، انه” تعودنا على التصريحات غير المسؤولة من هكذا شخصيات التي لو لا الحشد لما جلس على كرسي الوزارة وتزعم قيادة القوات الأمنية”.

وأشار الى انه” من الضروري ان لا ينسى الوزير سنة 2014 وما حصل فيها للمدن العراقية وكيف كان يسير هو وقواته خلف الحشد الشعبي خلال التقدم بمعارك التحرير”.