التربية تصدر قراراً ملزماً لإدارات المدارس

ألزمت وزارة التربية، اليوم الأحد، إدارات المدارس بالتقييد التام بقرار "تكييف" المناهج الدراسية للصفوف المنتهية وغير المنتهية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تشدد على إدارات المدارس التابعة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالتقييد التام بقرار تكييف المناهج الدراسية للصفوف المنتهية وغير المنتهية، وذلك ضمن سلسلة إجراءاتها لتنظيم الدراسة في العام الدراسي الحالي 2020 – 2021".

وأضاف البيان، إنه "في حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار، تتحمل المدارس المخالفة المسؤولية كاملة".