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الاستخبارات العسكرية وقوة مشتركة تداهم مضافة للدواعش في ديالى


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، مداهمة مضافة للدواعش في محافظة ديالى.

المديرية قالت في بيان  انه "وفق معلومات استخبارية قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع حددت فيها مكان تواجد احدى المضافات التي تستخدمها عصابات داعش الارهابية كملاذات امنة ومنطلقا لتنفيذ عملياتها الإجرامية وعلى اثر ذلك تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى والايعاز الى مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من لواء المشاة ٢٠ تمثلت بافواجه الاربعة ومرافقة استخبارات اللواء، نفذت المفارز عملية مداهمة المضافة الواقعة في وادي الدبس بقضاء قره تبه بمحافظة ديالى".

واضاف البيان، انه "تم الاستيلاء بداخلها على دراجة نارية و٢ جلكان معبأ بمادة الTNT بالاضافة الى براميل وقود واغطية". وتابع، ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتفجير الوكر ومحتوياته بشكل تام".

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