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الأمين العام لوزارة البيشمركة ينفي أنباء إقالته من منصبه


نفى الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان الفريق جبار ياور ، الانباء التي ترددت عن إقالته من منصبه.

وقال ياور في بيان :" انه مستمر في اداء مهام منصبه امينا عاما لوزارة البيشمركة ولم يتسلم بشكل رسمي اوامر لا شفاها ولا عبر كتاب رسمي بشأن تبديل منصب الامين العام لوزارة البيشمركة.

واضاف:" انه كعضو قديم في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وكبيشمركة وموظف في حكومة الاقليم في منصب الامين العام لوزارة البيشمركة سينفذ اية اوامر تصله من رئاسة الاقليم وحكومة الاقليم وحزبه الذي يمثله في هذا المنصب".

واوضح ياور انه متى ما وصله امر بتعيين ريباز بيركوت في منصبه فانه سينفذ الامر

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