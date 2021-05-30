الطليباوي: وزير الدفاع طالب الاميركان بالبقاء في العراق

انتقد القيادي في حركة عصائب اهل الحق، جواد الطليباوي، السبت، ماقاله وزير الدفاع جمعة عناد خلال حديث متلفز، لافتا الى ان الوزير طالب الاميركان بالبقاء في العراق.

وقال الطليباوي في بيان ، ان “وزير (دفاعنا) عندما يواجه الامريكيين يخبرهم ان الجيش العراقي يحتاج الى سبع سنوات كحد اقل لتكتمل امكانيته وانه لا يستطيع الان ان يواجه داعش بمفرده لذلك يطلب منهم بصراحة البقاء”.

واضاف: “اما في مقابل الحشد فيقول ان الجيش العراقي يستطيع ان يواجه دولة بمفرده”.

وذكر: “نريد منه (وزير الدفاع) ان يكون شجاعا وغيورا ويقول هذا الكلام لجيش الدولة الاجنبية التي تقول انها باقية لان الجيش العراقي لا يستطيع بمفرده التصدي لداعش وليس لابناء جلدته ابناء الحشد الشعبي الذين يقولون ان العراقيين لا يحتاجون الى اجنبي ليساعدهم في الدفاع عن وطنهم”.

وبين: “اما التسريع فقد كان كلامه دقيقا فقد تحولت الثلاثين سنة التي كان يقولها من لا يستطيع ان يواجههم ويخاف ان يتكلم ضدهم الى ثلاث سنين”.