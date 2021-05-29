النائبة آلا طالباني تكشف عن توجه لتأجيل الانتخابات

اكدت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية النائبة آلا طالباني ،الجمعة، عن وجود توجه لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 2021/10/10.

وذكرت طالباني في تصريح متلفز ان ” الاوضاع الامنية الحالية في العراق سببها عدم اتفاق البيت الشيعي كما ان القوى الاقليمية لها تأثير.”.

واضافت ان” متظاهري الثلاثاء المنصرم في بغداد ليسوا نفس متظاهري تشرين، اجندتهم كانت مختلفة، لذا كانوا يطالبون بتأجيل الانتخابات”.

واكدت وجود توجه بين الاطراف لتأجيل الانتخابات المبكرة، مشيرة الى ان الاوضاع الامنية الراهنة سببها الخلافات في البيت الشيعي كما ان القوى الاقليمية لها تأثير.