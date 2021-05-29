نجل قاسم مصلح: والدي ازعج الأمريكان فحاولوا التخلص منه باعتقاله

روى محمد نجل القائد بالحشد الشعبي المعتقل قاسم مصلح، السبت، تفاصيل جديدة عن اعتقال والده، مؤكدا أنه ازعج الأمريكان فحاولوا التخلص منه باعتقاله.

وقال محمد قاسم مصلح في حوار إنه “تم اعتقال شقيقي احمد البالغ من العمر 12 عام مع والدي”، مبينا أن “والدي تم اختطافه وليس اعتقاله وتم معاملة أخي بصورة سيئة”.

وأضاف أن “اميركا تدعي اعتقال والدي بسبب قصف قاعدة عين الأسد في الأنبار”، مشيرا الى أن “احد الناشطين التقى الكاظمي وبلغه بان والدي بريء من دم قتل الناشطين”.

وتابع نجل مصلح، أن “من يمتلك دليل ضد والدي بقتل الناشطين فليقدمه للقضاء”، مؤكدا أن “والدي مسؤول عن القاطع الحدودي مع سوريا مما ازعج الأمريكان فحاولوا التخلص منه عن طريق اعتقاله”.