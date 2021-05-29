الأخبار

نجل قاسم مصلح: والدي ازعج الأمريكان فحاولوا التخلص منه باعتقاله


روى محمد نجل القائد بالحشد الشعبي المعتقل قاسم مصلح، السبت، تفاصيل جديدة عن اعتقال والده، مؤكدا أنه ازعج الأمريكان فحاولوا التخلص منه باعتقاله.

وقال محمد قاسم مصلح في حوار إنه “تم اعتقال شقيقي احمد البالغ من العمر 12 عام مع والدي”، مبينا أن “والدي تم اختطافه وليس اعتقاله وتم معاملة أخي بصورة سيئة”.

وأضاف أن “اميركا تدعي اعتقال والدي بسبب قصف قاعدة عين الأسد في الأنبار”، مشيرا الى أن “احد الناشطين التقى الكاظمي وبلغه بان والدي بريء من دم قتل الناشطين”.

وتابع نجل مصلح، أن “من يمتلك دليل ضد والدي بقتل الناشطين فليقدمه للقضاء”، مؤكدا أن “والدي مسؤول عن القاطع الحدودي مع سوريا مما ازعج الأمريكان فحاولوا التخلص منه عن طريق اعتقاله”. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب سابق يؤدي اليمين الدستوري بدلا عن عدنان الاسدي
وزير الدفاع جمعة عناد يدلي بتصريحات مثيرة للسخرية يقول فيها ان الحشد الشعبي دوره كان ثانويا في عمليات التحرير
النائبة آلا طالباني تكشف عن توجه لتأجيل الانتخابات
نجل قاسم مصلح: والدي ازعج الأمريكان فحاولوا التخلص منه باعتقاله
عبد اللطيف: قرار سحب الحصانة المباشر من النائب يحقق العدالة الاجتماعية
الكشف عن مخطط حكومي لتأجيل الانتخابات عبر خلق “فوضى أمنية”
إدانة مسيحية لاستهداف الحشد الشعبي
سقوط شظايا من التمرين العسكري للسفارة الأميركية على مستشفى وسط بغداد
البرلمان يفتتح جلسته الأولى في فصله التشريعي الثاني بحضور 171 نائبا
الاطاحة بافراد عصابة يمثلون دور الاجانب للاحتيال
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي العراقي : ماشاءالله ولا اله الا الله .. افحمتنا بمنطقك الرائع الذكي ولساك المعسول .. احسست انني في فيلم ...
الموضوع :
أكاذيب مرضعة النبي ونذر الذبح..نبي طاهر من عائلة نجسة..!
أ.د. عادل محمد العليّان : تسلم أستاذي القدير الدكتور إبراهيم العلاف على هذا الطرح الموضوعي والبنّاء .. كنتُ ولازلت رافضاً لهذه المهزلة ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
Dr Mohamad : تحية عطرة لحماة الأرض و العرض أبطال اللحشد المقدس لصولة الحقْ و الهبة اللشجاعة. أنتم آمام عدو ...
الموضوع :
كلا لحكومة الطوارىء نعم للحشد المقدس .
علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
زيد مغير : ابن مشتت لا يستطيع حل الحشد حسب ما أمر به من حكام ال سعود وال زايد فاراد ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
ابو محمدعقيل : والحل شنو شيوخنا وسادتنا الاعزاء شعبنا الابي الى متى السكوت على الاستفزازات والاستهانات بمقدرات الشيعه بالخصوص الى ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،
زيد مغير : ان الأوان ان يطلع ابن مشتت بالجلاليق. هدان خنيث خبيث. . ...
الموضوع :
الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي
علي : ما خرب العراق ولا وصل نكرة مثل الكاظمي للسلطة الا من وجوه مثل العامري . ...
الموضوع :
العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء حول اعتقال القيادي في الحشد الشغبي قاسم مصلح
جوان خضر عباس : اني زوجي موظف في شركة منتوجات النفطيه في كركوك واتوفى بجاحئة الكرونا واولادي قاصرين وبكتها اجى قرار ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك