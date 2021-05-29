إدانة مسيحية لاستهداف الحشد الشعبي

دان رجل الدين المسيحي خوري قيران، السبت، عملية استهداف الحشد الشعبي المتكررة واعتقال قادته والاتهامات التي تطال رموزه.

وقال قيران في حديث ل/المعلومة/ إن “المكون المسيحي يكن الاحترام والتقدير لتضحيات الحشد والشهداء الذين قدمهم في سبيل تحرير مناطقنا من دنس عصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف أنه “كمكون مسيبحي نرفض الاستهداف المتكرر للحشد واعتقال قادته، ونعتبرها ضربة لقوة أمنية وإنسانية قدمت تضحيات جسيمة، ويجب إيقاف هذا الاستهداف بشكل فوري”.

وادانت أطرافا سياسية وشعبية ومن مختلف المكونات الدينية عملية الاعتقال التي طالت القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح من قبل قوة أمنية تابعة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي