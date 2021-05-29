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سقوط شظايا من التمرين العسكري للسفارة الأميركية على مستشفى وسط بغداد


أفاد مصدر أمني، السبت، بسقوط شظايا من التمرين العسكري للسفارة الأميركية على مستشفى وسط بغداد.

وقال المصدر إن “شظايا سقطت، ظهر اليوم، على طوارئ مستشفى الكرامة جراء قيام السفارة الأميركية بتجارب لمنظومة السيرام بالقرب من الأحياء السكنية”.

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق، اليوم، بأن التمرين العسكري الذي تنفذه السفارة الأميركية تسبب بحالة من الهلع والذعر بين المدنيين والسكان الآمنيين.

تجدر الإشارة الى أن السفارة الأميركية في بغداد سبق وان نفذت هذا نوع من التمارين التي تعتبر سابقة في العمل الدبلوماسية ومهام السفارات والبعثات.

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