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الخدمة الاتحادي يبين بشأن تحديد سنوات التخرج لحملة الشهادات العليا


بين مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، أنه غير مسؤول عن تحديد سنوات التخرج لحملة الشهادات العليا.

وقال الناطق الرسمي للمجلس، وسام اللهيبي في بيان، إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي لا يمتلك أي وسيلة تواصل اجتماعي لا سابقاً ولا حالياً وأن ما منسوب من أخبار على صفحات باسمه عارية عن الصحة ،وهذه الصفحات مزيفة"، منوهاً إلى أن "مجلس الخدمة غير مسؤول عن تحديد سنوات التخرج لحملة الشهادات العليا المشمولين بقانون ٥٩ لسنة ٢٠١٧ وإنما وزارة التعليم هي من تحددها".

ودعا اللهيبي "عدم نشر المعلومات المتعلقة بمجلس الخدمة إلا بعد الرجوع الى الموقع الرسمي للمجلس قبل نشرها"، مبيناً أن "المجلس غير مسؤول عن أي تصريح صدر عن الغير بشأن ملف التوظيف ولا يتحمل أي مسؤولية أو تبعات قانونية عن هذه التصريحات".

 

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