كركوك.. الإطاحة بداعشيين أحدهما مسؤول عن توزيع الرواتب

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الإطاحة بإرهابيين اثنين من تنظيم داعش الارهابي في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارزها ألقت القبض على متهم صادر بحقه أمر قبض وفق المادة /4 إرهاب وبحوزته مبالغ مادية يوزعها كفالات ورواتب لعناصر داعش الارهابي، وكذلك القبض على مسؤؤل عن تجهيز الإرهابيين بالأسلحة واجهزة الاتصال، في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

وأشارت إلى أن "مجموع الملقى القبض عليهم ضمن واجب كركوك هم اثنين صادرة بحقهما أحكام المادة /4 إرهاب".